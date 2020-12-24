وزير الخارجية الألماني يرحب بالاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول "بريكست"

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رحب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم باتفاق الفريقين التفاوضيين للاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى، معربا عن شكره واحترامه لميشيل بارنييه وفريقه الذى ساعد في إنجاز مفاوضات "بريكست " المعقدة في وقت قياسي رغم الصعوبات خصوصا ما يتعرض له العالم في ظل تفشي وباء كورونا.

وأضاف وزير الخارجية الألماني - في تصريحات له اليوم - إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه بعد.. بالطبع سنلقي نظرة فاحصة الآن على المسودة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ثم البرلمان الأوروبي، لابد لهم من التصديق النهائي على الاتفاق، مشددا على ضرورة فعل كل ما في وسعنا لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتًا في 1 يناير 2021.

وتابع "سيكون ذلك تحديًا كبيرًا وسيتطلب الكثير من المرونة من جميع الجوانب، لكنني على ثقة من أنها ستنجح.. نحن الآن قريبون جدًا من حل يمكننا أخيرًا من خلاله التغلب على مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفتح فصل جديد مع بريطانيا العظمى".