محافظ السويس يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السويس - السيد فلاح

قام الدكتور عبدد الله رمضان، نائب محافظ السويس، نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور دسوقي عيد، نائب رئيس جامعة السويس بزيارة إلى كنيسة الفرنسيسكان بشارع سعد زغلول بحي السويس لتقديم التهاني للأب جوزيف وهيب، راعي كنيسة الفرنسيسكان والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول السنة الميلادية الجديدة.

وقدم الدكتور عبد الله رمضان، محافظ السويس، التهنئة نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مؤكدًا ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب محافظ السويس، عمق الترابط بين أبناء مصر والروح الوطنية بين المصريين علي مر العصور، كما رافق نائب محافظ السويس وقدم التهنئة كلا من الدكتور ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف أعضاء مجلس الشيوخ بالسويس وممثلي مديرية الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.