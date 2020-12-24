رئيس أساقفة الإسكندرية: نصلى للقضاء على كورونا وحماية المصريين من هذا الوباء

كتب-احمد صلاح العزب

قال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، إنهم يصلون من أجل مصر والعالم للقضاء على فيروس ووباء كورونا، مؤكدا خلال تقرير في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنهم يصلون من أجل شفاء المصريين وأن يأتى العام الجديد وتنتهى كورونا.

وهنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية جموع المؤمنين بعيد الميلاد السيد المسيح وترأس القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة جميع القديسين بالزمالك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وواصل المطران منير حنا قائلا في عظة قداس العيد بينما يسود العالم كله شعور بالقلق والخوف من انتشار الوباء وظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن ميلاد المسيح ينير الظلمة، مضيفًا: لاشك إن العالم من حولنا يئن بسبب أحبائنا الذين فقدناهم وبسبب التباعد الاجتماعي بين الأسر والأصدقاء وتدهور الاقتصاد والبطالة.