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جامعة جنوب الوادى: لا إيقاف الدراسة.. وغرفة غزل لأى طالب تظهر عليه أعراض كورونا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:48 م
جامعة جنوب الوادى: لا إيقاف الدراسة.. وغرفة غزل لأى طالب تظهر عليه أعراض كورونا جامعة جنوب الوادي
قنا صابر سعيد

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نفت جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل والصفحات بإيقاف الدراسة بالجامعة بدءً من السبت القادم.

وأكدت جامعة جنوب الوادى، أن الدراسة مستمرة بالجامعة حتى إجراء الامتحانات العملية وامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وفقا للجداول المعلنة، وأهابت تحرى الدقة والمصداقية فيما يتم نشره عن الجامعة.

وأعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الدراسة بالجامعة مستمرة ولا توقف للعملية التعليمية بالجامعة والمحاضرات فى مواعيدها، ولا يوجد أى قرار بتوقف الدراسة التى تسير وفق الإجراءات الاحترازية.

ولفت غرباوى، إلى أن الجامعة خصصت فى وقت سابق حجرة للعزل فى المستشفى الطلابى لأى حالة يظهر عليها أعراض، كما أن الحالة بالجامعة طبيعية وإدارة الجامعة تتفقد الحالة الدراسية يوميا.


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