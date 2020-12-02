59 مستوطنا يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحم 59 مستوطنا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلموديه تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، وقاموا بجولات استفزازية.
59 مستوطنا يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربةالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:27 م
باحة المسجد الأقصى - أرشيفية
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اقتحم 59 مستوطنا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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