اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:01 م
خالد صلاح
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59 مستوطنا يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:27 م
59 مستوطنا يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة باحة المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم 59 مستوطنا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلموديه تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، وقاموا بجولات استفزازية.


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