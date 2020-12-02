59 مستوطنا يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

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اقتحم 59 مستوطنا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلموديه تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، وقاموا بجولات استفزازية.