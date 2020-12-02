3.8 مليون جنيه لدق آبار ارتوازية وتجديد شبكات مياه قرى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه قرية عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة بطول 3.5 كيلو متر قطر 6 بوصة بتكلفة مليون جنيه، لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وكذلك إحلال وتجديد شبكة مياه قريه نقنق بطول 3 كيلو متر بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصة بتكلفة تبلغ مليون جنيه، لتخدم 6 آلاف نسمة، بالإضافة لتوصيل خط مياه بطول 200 متر قطر 6 بوصة لنجع العوامية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم دق ثلاث آبار مياه ارتوازية بقيمة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة، وذلك بمحطة مياه أولاد الشيخ، والتى تضخ مياهها لقرية أولاد الشيخ وتغذى 10 آلاف نسمة، ومحطة مياه مزاتا شرق والتى تغذى قرية مزاتا ونجوعها وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة، ومحطة مياه عرب العطيات القبلية والتى تغذى قرية عرب العطيات وتخدم 6 آلاف نسمة.







