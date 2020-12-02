16ديسمبر أعضاء المجلس العسكرى السودانى يدلون بشهاداتهم أمام لجنة تحقيق فض الاعتصام

اصدر المستشار الاعلامى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية ، عميد د. الطاهر أبو هاجة، بيانا صحفيا، مكتوبا أكد فيه أن لجنة أديب، حددت السادس عشر من الشهر الجارى، لمثول أعضاء المجلس العسكرى الانتقالي للادلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق المستقلة لفض اعتصام القيادة العامة .

ونقلت وكالة أنباء السودان، أن بيان عميد د. الطاهر أبو هاجة، أكد أن هذا يشمل جميع أعضاء المجلس العسكرى الانتقالى، وقال " نؤكد حرصنا على ضمان سير العدالة وتعاوننا مع اللجنة"

وجاء نص البيان كما نقلته وكالة سونا السودانية للأنباء " عطفا على ما تناولته بعض الوسائط حول تصريحات الاستاذ نبيل اديب رئيس لجنة التحقيق المستقلة لفض اعتصام القيادة العامة والمتعلقة بادلاء اعضاء المجلس العسكري السابق بشهاداتهم امام اللجنة نؤكد الاتي :

1-تمت مخاطبة المجلس السيادي الانتقالي بهذا الطلب من قبل اللجنة في النصف الاخير من نوفمبر الماضي والخطاب يشمل كل اعضاء المجلس العسكري السابق وليس الفريق اول ركن شمس الدين كباشي وحده.

2- حددت اللجنة السادس عشر من ديسمبر الجاري موعدا لبدء ادلاء الاعضاء بشهاداتهم ولم يصل الطلب الى الاعضاء حتى اليوم

3- نؤكد حرصنا على ضمان سير العدالة وتعاوننا مع اللجنة.