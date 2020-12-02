وزير الصحة الإيطالى يعلن عن حملة تطعيم مجانية ضد كورونا بدءا من يناير

كتبت فاطمة شوقى

أعلن وزير الصحة الإيطالى، روبرتو سيبرانتسا، عن حملة تطعيم مجانية للقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد تبدأ في شهر يناير القادم.

وشدد الوزير، مخاطبا مجلس الشيوخ الإيطالي صباح الأربعاء، أنه يتعين في الوقت الراهن "تثبيت النتائج الأولى، فهناك حاجة إلى مزيد من التضحيات خلال الأسابيع القادمة"، وقال: "دعونا نتخلص من أي أوهام، إذا تخلينا عن حذرنا، فإن الموجة الثالثة قريبة"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار الوزير إلى أن "مجموعة الإجراءات التي اتخذناها بدأت تعطي أولى النتائج المشجعة، حيث انخفض مؤشر العدوى (RT) من 1.7 إلى 1.08 في 4 أسابيع، وأنا واثق من أنه قد ينخفض ​​إلى ما دون 1 على المدى القصير".

وبشأن حملة التطعيم الوطنية، قال الوزير: "لا نريد أن نجعل التطعيم إلزاميا، هدفنا الوصول إلى مناعة القطيع في أسرع وقت ممكن، معلنا أن إيطاليا توصلت لاتفاقيات لتوفير 202 مليون جرعة من شركات مختلفة، من بينها بيونتيك-فايزر (25 مليون جرعة) ومودرنا (10.7 مليون جرعة) وسترازينيكا (40.3 مليون جرعة).

وقال: "شراء اللقاح يتم بشكل مركزي وسيتم تقديمه مجانًا لجميع الإيطاليين، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعتين لكل شخص، وستتاح الجرعات الأولى انطلاقا من شهر يناير للعاملين في قطاع الصحة ومراكز رعاية المسنين".