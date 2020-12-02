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وزير الرى السودانى: الخرطوم تتمسك برعاية الاتحاد الأفريقى لمفاوضات سد النهضة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 07:00 م
وزير الرى السودانى: الخرطوم تتمسك برعاية الاتحاد الأفريقى لمفاوضات سد النهضة السودان
كتب محمد تهامى زكى

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جدد ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية السودانى، تمسك السودان برعاية الاتحاد الأفريقى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، بشرط تغيير منهجية التفاوض واعطاء الخبراء دور أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الرى السودانية عبر فيس بوك، قال عباس، خلال ندوة نظمتها الوزارة اليوم الأربعاء، لشركاء السلام حول تطورات ملف التفاوض، أن الفوائد الكبيرة للسودان من السد الإثيوبى لا يمكن تحقيقها بدون توقيع اتفاق قانونى ملزم.

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وأبدى عباس، تفاؤله باطلاع وزارته بدور أكبر فى ظل السلام فيما يلى اختصاصاتها بتوفير مياه الشرب والزراعة والتوليد المائى خاصة فى المناطق المتأثرة بالنزاع.

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من جانبه، قدم دكتور صالح حمد، رئيس الجهاز الفنى عضو الوفد المفاوض، ورقة بعنوان "سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية"، استعرض من خلالها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات اثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل، فيما استعرض عضو الوفد القانونى هشام عبده كاهن، الجوانب القانونية والنقاط مثار الخلاف المتعلقة بإلزامية التفاوض والمشاريع المستقبلية لإثيوبيا على النيل الأزرق، وآلية حل النزاع وعلاقة الاتفاقية باتفاقيات المياه الأخرى.

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واستمعت لجنة التفاوض، لأسئلة أعضاء الحركات المشاركة بالتنوير وقدموا إجابات لكل الاستفسارات المطروحة، واعتبر الوزير أن ذلك جزءا من مهام وزراتى الرى والخارجية واللجنة العليا لملف سد النهضة، ولفت عباس خلال تصريحات للصحفيين عقب التنوير، بأنه تم توضيح موقف السودان للفصائل الموقعة على السلام، من المفاوضات الأخيرة وإصراره على تغيير المنهج ومقاطعته الاجتماع الأخير فى 21 نوفمبر الماضى وأشار إلى أن تنوير اليوم مهم ومفيد وله ما بعده.

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