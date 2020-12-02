اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:16 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية العمانى يبحث مع نظيره الهندى التعاون بمجال الرعاية الصحية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:28 م
وزير الخارجية العمانى يبحث مع نظيره الهندى التعاون بمجال الرعاية الصحية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي
أ ش أ

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عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا، خلال الاجتماع، حرص البلدين على علاقات التعاون القائمة ومواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما فيها التعاون في مجال الرعاية الصحية والقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعاون الدولي لإيجاد اللقاح الخاص بهذا الوباء


عمان

الهند

بدر بن حمد البوسعيدي

الرعاية الصحية

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