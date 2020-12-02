وزير الخارجية العمانى يبحث مع نظيره الهندى التعاون بمجال الرعاية الصحية

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عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا، خلال الاجتماع، حرص البلدين على علاقات التعاون القائمة ومواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما فيها التعاون في مجال الرعاية الصحية والقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعاون الدولي لإيجاد اللقاح الخاص بهذا الوباء