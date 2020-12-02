والد الطبيب ضحية حادث الطعن بقرية السيفا: ابنى كان بعد شهر هيكون معيد.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قال عبد العظيم محمد، رئيس قطاع تعليمي سابقا بإدارة طوخ التعليمية، بالمعاش حاليًا، ووالد الطبيب "ضياء" ضحية حادث طعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ، إن نجله الطبيب حصل على امتياز بالسنوات الـ 6 بكلية طب الأزهر بالقاهرة، وكان قد انتهى من امتحانات السنة الأخيرة له: "ابنى قالى إنه إن شاء الله ضامن امتياز السنة دى زى السنوات السابقة، ويبقى كده هيكون معيد بالكلية، وغير لي محل الإقامة للقاهرة علشان اشتغل بأحد المستشفيات مثل مستشفى الحسين".

وأضاف والد الطبيب الضحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجله كان محبوبًا من الجميع، وهو كان يحب الخير للجميع ولم يتأخر يومًا عن تقديم المساعدة لأهل القرية أو أصدقائه، متابعًا: "حتى فى أيام كورونا الموجة الأولى، كان يروح بنفسه يطمن على المرضى بالقرية، ولما أكلمه يقولى يا بابا لأزم أساعد ودى مهنتى، وربنا يعيننا على فعل الخير".

وأوضح، أن يوم الواقعة حدث حوار بينه وبين نجله الضحية الطبيب "ضياء": "قالى يا بابا أنا تقلت عليك فى المصروفات، وإن شاء الله هانت خلاص كلها شهر وأيام بسيطة وأتخرج وأتعين معيد، فرديت عليه وقولتله إزاى تقول كده وكل اللى أنت عاوزه هجيبه لك، قالى خلاص إن شاء الله هسافر بكرة للقاهرة، وبعد كده أعطيته فلوس نزل يسمع الماتش مع أصدقائه بالقرية".

أمرت النيابة العامة بطوخ، بإشراف المستشار علي حسن، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بحبس المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا، على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وإرساله للمعمل الجنائى، واستعجال تقرير الطب الشرعى حول تشريح جثتى القتيلين والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

فيما كشف التحقيقات، عن أن الأهالى وشهود العيان وأسر الضحايا شككوا فيما تردد بشأن مرض المتهم النفسى "أحمد.ج" بينما دفعت أجهزة الأمن بقوة أمنية لملاحظة الحالة بالقرية تحسبًا لحدوث صدام بين أسر الضحايا وأسرة المتهم، وطالب الأهالي بالقصاص العادل من المتهم ودشن الشباب هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أحمد جمال عاقل مش مجنون"، مؤكدين أنه كان يقصد قتل طالب الطب وظل يطارده مسافة طويلة حتى أجهز عليه بعدة طعنات وأصاب كل من حاول منعه.

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جانب من اللقاء



حزن وبكاء والد طبيب قرية السيفا



خلال لقاء والد ضحية حادث الطعن برقية السيفا



دموع والد طبيب قرية السيفا على رحيل نجله



والد الطبيب المتوفى مع محرر اليوم السابع