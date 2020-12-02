نائب محافـظ المنوفية يتفقد رصف وتطوير الشوارع بمنوف.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمدينة منوف لمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع بنطاق المدينة وتركيب الانترلوك والبلدورات وبلاعات صرف الأمطار، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة بحضور أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف ومحمد الزرقانى نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة وشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الزمنية المحددة والإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وكانت محافظات مصر، قد بدأت بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات، وفقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

نائب المحافـظ يتفقد رصف وتطوير الشوارع

نائب المحافـظ يتفقد رصف وتطوير الشوارع

نائب المحافـظ يتفقد رصف وتطوير الشوارع