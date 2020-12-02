اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:43 م
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نائب محافظ قنا يوجه بتوفير نواقص الأدوية والأمصال بالوحدات الصحية‎.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:57 م
نائب محافظ قنا يوجه بتوفير نواقص الأدوية والأمصال بالوحدات الصحية‎.. صور جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية
قنا - صابر سعيد

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أجري  حازم عمر، نائب المحافظ، جولة تفقدية للوحدات الصحية بالاشراف الغربية ومدينة العمال وسيدي عبد الرحيم والترامسة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.

وأكد حازم عمر، على ضرورة انتظام تواجد الأطباء والتمريض لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى، كما تابع الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية موجها بتوفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن .
 
والتقى نائب المحافظ، بعدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية، مؤكدًا على أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القنائي . 
 
 
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (1)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (1)

 

جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (2)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (2)

 

جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (3)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (3)

 

جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (4)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (4)

 

جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (5)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (5)

 

جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (6)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (6)

 

جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (7)
جولة تفقدية لنائب محافظ قنا للوحدات الصحية (7)

 


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