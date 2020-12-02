مندوب السعودية لدى الاتحاد الاوروبى يلتقى أمين حزب الشعب الأوروبى

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الاوروبي السفير سعد محمد العريفي بالامين العام لحزب الشعب الأوروبي، والذى يمثل "اكبر مجموعة نيابية في البرلمان الأوروبي" انطونيو وايت.
وجرى خلال الاجتماع بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الروابط بين المملكة والبرلمان الأوروبي.
مندوب السعودية لدى الاتحاد الاوروبى يلتقى أمين حزب الشعب الأوروبىالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:00 ص
الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الاوروبي السفير سعد محمد العريفي بالامين العام لحزب الشعب الأوروبي، والذى يمثل "اكبر مجموعة نيابية في البرلمان الأوروبي" انطونيو وايت.
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