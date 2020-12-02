اليوم السابع
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مندوب السعودية لدى الاتحاد الاوروبى يلتقى أمين حزب الشعب الأوروبى

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:00 ص
مندوب السعودية لدى الاتحاد الاوروبى يلتقى أمين حزب الشعب الأوروبى الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الاوروبي السفير سعد محمد العريفي بالامين العام لحزب الشعب الأوروبي، والذى يمثل "اكبر مجموعة نيابية في البرلمان الأوروبي" انطونيو وايت.
وجرى خلال الاجتماع بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الروابط بين المملكة والبرلمان الأوروبي.


الاتحاد الأوروبى

سعد محمد العريفى

حزب الشعب الأوروبى

أنطونيو وايت

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