اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:35 م
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مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلى ينال موافقة أولية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:13 م
مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلى ينال موافقة أولية البرلمان الإسرائيلى - صورة أرشيفية
رويترز

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ينال مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي موافقة أولية في ظل انقسامات داخل ائتلاف نتنياهو الحاكم مما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانتس، اعتزامه التصويت اليوم الأربعاء، على حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.

واتهم "جانتس" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع لأنه غير راغب في إقرار ميزانية الدولة لعام 2021.

وأوضح جانتس أن نتنياهو كذب على الإسرائيليين، فيما يتعلق بوعوده بتحسين الأوضاع السياسية، لافتاً إلى أن الهدف من مكافحته لفيروس كورونا تمجيد اسمه فقط، وكأنها لم تكن جهدا مشتركا لوزارات الصحة والداخلية والتعليم والاقتصاد وبالطبع مؤسسة الجيش الإسرائيلي.


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