اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يترأس لجنة اختيار منصب مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:35 ص
محافظ الإسماعيلية يترأس لجنة اختيار منصب مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.. صور محافظ الإسماعيلية يترأس لجنة اختيار المنصب
الإسماعيلية – السيد فلاح

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ترأس اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اللجنة العليا بقاعة ديوان عام المحافظة الرئيسية، وذلك لاختيار من يصلح لشغل منصب مدير إدارة الصحافة والإعلام بديوان عام المحافظة أو من يضاف داخل إدارة الإعلام.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم الإعلان أكثر من مرة عن شغل منصب مدير إدارة الإعلام بالمحافظة وذلك لإتاحة الفرصة وزيادة عدد المتقدمين للمسابقة والتي بلغ عددهم 14، مؤكدًا أن أختيار شاغل هذة الوظيفة سيتم بعد دراسة كافة الملفات المقدمة وخطط التطوير المقدمة للإدارة وفحص كافة الشهادات للمتقدمين قبل البت في صدور القرار.

وأكد  الإسماعيلية، أنه في حالة عدم تطابق الشروط المطلوبة في المتقدمين سوف يعاد الإعلان مرة أخري لأختيار الأفضل لشاغل الوظيفة، مؤكدًا أن اللجنة المشكلة لجنة دائمة لأختيار كافة الوظائف القيادية.

ضمت اللجنة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عادل السعدنى، عميد كلية الأداب جامعة قناة السويس، والدكتور محمد رشاد الدسوقي، رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة قناة السويس، والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى للمحافظة، وعصام نصار، مدير إدارة العلاقات العامة.


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 لجنة اختيار منصب مدير إدارة الإعلام

 

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 لجنة اختيار منصب مدير إدارة الإعلام

3
 
 لجنة اختيار منصب مدير إدارة الإعلام
 

 


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