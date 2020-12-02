محافظ أسوان يشهد احتفالية تدشين مشروع "شباب أسوان يبتكر".. صور

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الـ 100 فكرة لشباب رواد الأعمال ستتحول لواقع ملموس بمشروعات حقيقية ، ومهمتنا تذليل العقبات بالمتابعة المستمرة ، لأننا فى مرحلة العمل الجاد وليس الكلام والشو الإعلامى ، ولذا فإن أحلامنا ليس لها حدود لتصبح أسوان بكم فى مقدمة المحافظات وأفضل مقصد عالمى وإقليمى للسياحة والإستثمار.

جاء ذلك فى احتفالية تدشين أكبر مشروع ريادى وتنموى " شباب أسوان يبتكر "، اليوم، الأربعاء، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وخلال كلمته قرر محافظ أسوان تنظيم هذه مسابقة " شباب أسوان يبتكر " لريادة الأعمال سنوياً فى شهر أكتوبر ثم إعلان النتائج فى ديسمبر من كل عام ، لافتاً إلى أن المزايا الممنوحة لشباب رواد الأعمال غير مسبوقة سواء فى التراخيص أو التمويل ، أو التخفيضات فى الفوائد البنكية ، أو فى زيادة فترة السماح الممنوحة.

وأضاف اللواء أشرف عطية ، من المخطط إقامة معسكر ودورات تدريبية متقدمة للفائزين تشمل زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وبالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب للشباب ليصبحوا رواد أعمال قادرين على أقتحام سوق العمل ، مؤكداً على أن الباب مازال مفتوح لإستقبال المزيد من الأفكار الإبداعية لتحويلها لمشروعات جادة تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستديمة للمجتمع الأسوانى.

وفى ختام الإحتفالية قام أشرف عطية، بتكريم أعضاء لجنة التحكيم بإهدائهم درع المحافظة ، وموجهاً الشكر لشركاء النجاح وهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدنى والمحلى وخاصة مؤسسات أم حبيبه وسوان كوليدج للتدريب ومؤسسه تروس مصر .



تكريم



جانب من الاحتفالية



جانب من الحضور

صورة جماعية للمشاركين مع محافظ أسوان