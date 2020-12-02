ماراثون لطلاب التربية الخاصة بالعريش بمناسبة اليوم العالمى للمعاق.. صور

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن الاحتفال يأتي في أطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، حيث شارك فيه جميع طلاب مدارس التربية الخاصة "من الإعاقات الثلاث" وطلاب الدمج التعليمي على مستوى مدارس المحافظة.

وأضافت أن المارثون أقيم تحت شعار "طبعا..قادرين نعملها..طبعا قادرين علي الدنيا بحالها" من أمام مبنى ديوان عام المحافظة وحتي النصب التذكاري للجندي المجهول والعودة حتي ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة، مشيرة إلي دعم محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي اهتمام محافظة شمال سيناء بذوي الاحتياجات الخاصة، معلنا عن إقامة احتفال لذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي للمعاق بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش غدًا الخميس بهذه المناسبة..مقدما التهنئة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق.

وأشار المحافظ إلي التقاط الصورة التذكارية الخاصة بالمارثون أمام النصب التذكاري لشهداء الكتيبة 103 صاعقة بميدان شهداء الكتيبة بالعريش تقديرًا وتكريمًا لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من اجل أن يعيش المواطن السيناوي في أمن وأمان.