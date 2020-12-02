قطع التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى مدينة المحلة اليوم

الغربية مصطفى عادل

قال المهندس حاتم محمد طعيمة رئيس قطاع التحكيم والوقاية والمشرف على قطاع كهرباء شرق الغربية،أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات غرب المحلة، اليوم الأربعاء، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 صباح نفس اليوم وذلك لتغيير نظام الإطفاء الذاتى للمحول رقم 5 والأماكن التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى.

وتضم المناطق بمدينة المحلة الكبرى التى ستشهد قطع التيار الكهربائى:" منطقة سوق اللبن - المنطقة الصناعية - منطقة الزراعة - الوحدة الصحية - محلة البرج - منطقة طريق دمرو - منطقة منشأة البكرى - منطقة السكة الوسطى كما سيتم فصل التيار عن خطوط الريف وهم العامرية وتوابعها.

وتهيب الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.