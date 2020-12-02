اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:39 ص
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قطع التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى مدينة المحلة اليوم

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:00 ص
قطع التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى مدينة المحلة اليوم
الغربية مصطفى عادل

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قال المهندس حاتم محمد طعيمة رئيس قطاع التحكيم والوقاية والمشرف على قطاع كهرباء شرق الغربية،أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات غرب المحلة، اليوم الأربعاء، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 صباح نفس اليوم وذلك لتغيير نظام الإطفاء الذاتى للمحول رقم 5 والأماكن التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى.

وتضم المناطق بمدينة المحلة الكبرى التى ستشهد قطع التيار الكهربائى:" منطقة سوق اللبن - المنطقة الصناعية - منطقة الزراعة - الوحدة الصحية - محلة البرج - منطقة طريق دمرو - منطقة منشأة البكرى - منطقة السكة الوسطى كما سيتم فصل التيار عن خطوط الريف وهم العامرية وتوابعها.

وتهيب الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

 


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