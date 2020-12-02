فوز 80 منتفع بمنزل و5 أفدنة فى القرعة العلنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أجرت محافظة الوادي الجديد ، القرعة العلنية للمستفيدين منازل القرى النموذجية (بشاير خير الوادي رقم 1) بقرية المنيرة ، اليوم الأربعاء ، بمقر مركز شباب المنيرة ، والتي أسفرت عن فوز 80 منتفع وترشيح 30 منتفع كقائمة احتياطية وذلك تحت إشراف لجنة مختصة من مديرية الإسكان والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وجرت القرعة بصفة علنية أمام المرشحين للحصول علي المنازل والأراضي وبحضور ممثلين للجميعات الحقوقية بالمحافظة.

وكانت رئاسة مركز الخارجة ، أعلنت عن فتح باب التقديم للاستفادة من مشروع القرى النموذجية بالمحافظة" مع وجوب استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة طبقاً لقرار المحافظ رقم "186" لسنة 2020 والأولوية لأبناء الداخلة وبلاط .

وقال المهندس مجدى الطماوى ، أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروات التعمير والتنمية حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى وهى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن من 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسى "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون ، مضيفا يجب ألا يكون المتقدم مستفيدا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الاراضى أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجيين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الاسكان الاجتماعى ، وألا يكون له سجلا تجاريا .



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (1)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (2)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (3)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (4)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (5)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (6)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (7)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (8)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (9)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (10)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (11)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (12)



قرعة علنية بالقرى النموذجية بالوادى الجديد (13)