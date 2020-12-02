فصل طبيب بالسويد ذهب إلى عمله في المستشفى رغم إصابته بفيروس كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أقدمت إدارة مستشفى سالجرينسكا الجامعى فى يوتيبورى بمقاطعة فاسترجوتلاند السويدية، على فصل طبيب عن العمل، بعد أن تم اكتشاف ذهابه إلى العمل فى المستشفى رغم ظهور أعراض كورونا عليه، ووفقا لموقع sverigesradio، فإن 13 شخصاً أصيبوا بالعدوى فى الجناح الذى يعمل فيه الطبيب، وقدّم المستشفى بلاغاً ضد الطبيب إلى مفتشية الصحة والرعاية بالبلاد.

وبحسب الموقع السويدى، فقد حدثت القصة لمدة يومين فى شهر أكتوبر الماضى، عندما زار الطبيب الجناح الذى يعمل فيه، وشارك فى الاجتماعات رغم الأعراض الواضحة للعدوى.





من ناحية أخرى، أظهرت إحصاءات وكالة الصحة، أمس الثلاثاء، أن السويد التى جعلتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة فيروس كورونا محط أنظار العالم سجلت 17629 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الجمعة.

وكانت البلاد قد سجلت 17256 حالة إصابة جديدة خلال الفترة المماثلة من الأسبوع الماضى، ولا تنشر السويد تحديث إحصاءات كوفيد-19 فى العطلات الأسبوعية وأيام الاثنين، وسجلت السويد 117 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالى إلى 6798 حالة، ونسبة الوفيات بالمرض لعدد السكان فى السويد أكبر عدة مرات منها فى الدول إسكندنافية مجاورة لكنه أقل من بعض الدول الأوروبية الكبيرة.

وفى نفس الإطار، قال أندش تيجنيل، مستشار الدولة لشؤون الأوبئة، إن السويد تشهد انتشارا متزايدا لإصابات كورونا فى جميع الفئات العمرية فى الوقت الحالى، مضيفا إن كل مناطق البلاد لديها الآن حالات عناية مركزة وأيضًا زيادة من حيث معدلات الوفيات، مؤكدا: "للأسف، نرى ارتفاعًا مستمرًا".

وعن وضع انتشار كورونا عالمياً، اعتبر تيجنيل، أنه يبدو بأن مستوى انتشار العدوى وصل إلى "الهضبة"، لكنه اعتبر أنه من الصعب للغاية تقييم الوضع باعتباره أنه يختلف بين العديد من البلدان، قائلا: "داخل الاتحاد الأوروبى، هناك أيضًا اختلافات كبيرة، تشهد بلجيكا وهولندا انخفاضًا سريعًا للعدوى، بينما تنتشر في البلدان الأخرى على نطاق واسع"، مضيفا: "ربما كانت أوروبا فى حالة صعود للعدوى هذه المرة".