اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:00 ص
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية فصل التيار الكهربى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بفصل التيار الكهربى عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، لصيانة المحولات الدورية المتبعة وذلك اليوم الأربعاء.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار عن مناطق فكرى عبده، موبيل، مبنى بدر بارك ومحلات الشاليهات بالغردقة وذلك الاربعاء من السا عة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 


البحر الاحمر

الغردقة

اخبار مصر

فصل التيار الكهربي

صيانة المحولات الدورية

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