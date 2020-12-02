صحيفة إسرائيلية تكشف سعي تركيا لدعم علاقتها بتل أبيب خشية التوتر مع بايدن

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تركيا تسعى في الوقت الحالي لتدعيم علاقاتها مع تل أبيب في محاولة من أجل التصدي لتوتر العلاقات المحتمل بين أنقرة وواشنطن في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة. وأضاف التقرير أن الحكومة التركية اليمينية المتطرفة، التي استضافت قادة حماس مرتين هذا العام وأيدت المزاعم بأن "القدس لنا" وأعلنت أنها "ستحرر" المسجد الأقصى من السيطرة الإسرائيلية، تريد الآن استخدام إسرائيل للهروب من عزلتها عن واشنطن.

وكشف التقرير أن جهاز المخابرات الوطني التركي يجري محادثات سرية مع المسؤولين الإسرائيليين، من أجل إعادة العلاقات من جديد.

وكان تعهد المسؤولين الأتراك بالعمل مع مجموعات مثل حماس وضرب إسرائيل في كل فرصة ومن ناحية اخرى تريد تركيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.