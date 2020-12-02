شقيق اللاعب الراحل محمد الفكهانى: كان بارا بأهله وأصدقائه وجنازته مهيبة

بنى سويف - هانى فتحى

قال عماد شقيق اللاعب الراحل محمد الفكهانى لاعب نادى بتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل، أن شقيقه يمتلك أكاديمية لكرة القدم، ويأتى كل أسبوع لزيارتنا، وأثناء الاستعداد للعب مباراة مع أصدقائه، سقط مغشيا عليه، ولفظ أنفاسه الأخير أثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه، مضيفا أن اللاعب لديه توأم ولدين 12 سنة.

وأضاف أن شقيقه انسان بمعنى الكلمة وكان بار بأهله وأصدقائه ، والدليل على ذلك أثناء تشييع جنازته المهيبة، وحضور الأهالى من كل جميع المحافظة.

وكان شيع أهالى عزبة بلبل بمدينة بنى سويف، جثمان الراحل محمد الفكهانى لاعب نادى بتروجيت واتحاد الشرطة، بمسجد العزبة.

وكان اللاعب محمد الفكهانى توفى إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.

وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين، إنه توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقائه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لأحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.