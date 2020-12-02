شاهد.. التزام محلات قنا بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء ‎

قنا صابر سعيد

التزمت محلات محافظة قنا بقرار رئاسة مجلس الوزراء بالغلق في الساعة العاشرة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا، ورصد اليوم السابع التزام محلات قنا بقرار الغلق باستثناء محلات البقالة والصيدليات التي تعمل لخدمة المواطنين، وسط متابعات أمنية لمعرفة مدى تطبيق القرار.

جدير بالذكر، أن قرار رئيس مجلس الوزراء؛ ينص علي أن مواعيد فتح المحال التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات تكون بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفاً) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفاً وشتاء.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءا (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والأثار.

وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.