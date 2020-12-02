رفع 5 أطنان مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بشمال سيناء .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء من رفع 5 أطنان مخلفات من الشوارع، حيث أعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان له، أن أعمال النظافة اليومية مستمرة بمتابعة أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وتحت إشراف إدارة البيئة بالمجلس، وتم الدفع بمعدات النظافة بمختلف أنحاء المدينة لإزالة المخلفات الصلبة والقمامه المتراكمة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، بناء علي خطة النظافة ورفع الإشغالات.

وتم العمل بحي الشهيد معوض، ورفع وإزالة جميع القمامات المتراكمة من الشوارع الرئيسية ، وإزالة كمية بحوالي (5) طن من المخلفات.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيانه الموافقة بالتيسيرعلي المواطنين الفائزين ب(٢٥) وحدة سكنية بالقرية الجديدة، بدفع الرسوم الخاصة بتركيب العدادات الكهربائية في شبكة كهرباء الحسنه بدلا من الدفع بشبكة الكهرباء بالعريش، لتسهيل الإجراءات علي المواطنين الحاصلين علي الوحدات السكنية الجديدة.

من جانبه تفقد أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، جانب من الأعمال والمشاريع التي تتم داخل المدينة، بينها أعمال المبنى الجديد بالحملة الميكانيكية، وبلغت نسبة التنفيذ ٨٥% .

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة التجهيز لتنفيذ اعمال خدمات كهرباء بقرية القسيمة وتشمل مد خط كهرباء بطول ٢,٥ كم جهد متوسط، وزرع (٤٦ )برج جهد متوسط بالمشتملات، وتركيب محول( ٢٠٠ ) كف، وزراعة ( ١١٠ )عمود إنارة بالمشتملات والكشافات.



رفع مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بشمال سيناء (1)



رفع مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بشمال سيناء (2)



رفع مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بشمال سيناء (3)