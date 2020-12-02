خروج متعافى من كورونا بالحجر الصحى بقها واستقبال 8 مصابين جدد بالفيروس

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور أحمد سعد خيامى مدير مستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، أن المستشفى شهد تعافى وخروج حالة واحدة مساء أمس الثلاثاء، كما استقبل المستشفى 8 حالات جديدة مصابة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات التى تم حجزها داخل المستشفى لتلقى العلاج إلى 46 حالة، يتم تقديم العلج لها من فريق طبى وتمريض وفنى وعاملين متكامل.

وأكد مدير المستشفى، أنه سيتم تقديم بروتوكول العلاج الذى أقرته وزارة الصحة للمرضى مصابى كورونا، ثم يتم إجراء المسحات الطبية للمرضى، وفى حالة ثبوت سلبية مسحتين متتاليتين يتم الساح بخروج المريض بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، واختفاء كافة الأعراض الخاصة بهذا المرض.

كما أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفي عزل قها لمرضى فيروس كورونا لترتفع من 15 سريرا إلى 40 سريرا، استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا المستجد، ومواجهة النقص الذي كان يحدث لمصابى الموجة الأولى من الفيروس، مشيرا إلى أن جميع الأسرة تم تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وانتداب أطباء متخصصين لها من جامعة بنها والمستشفيات التعليمية حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات.

وأضاف "الطباخ"، في تصريحات صحفية أنه تم تزويد المحافظة بجهاز PCR عالى الكفاءة بالمعامل المركزية، استعدادًا للموجة الثانية من الفيروس وبهذا يزيد عدد الأجهزة الموجودة بالمحافظة إلى 3 أجهزة متواجدة بحميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها والمعامل المركزية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز أدوية علاج فيروس كورونا، مزودة بمسكات ومطهرات وبدل أحادية لتوزيعها على المصابين سواء المعزولين بمنازلهم أو المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعاية بمستشفيات العزل المحددة من قبل مديرية الصحة.