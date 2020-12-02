اليوم السابع
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حبس المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:58 م
حبس المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ على ذمة التحقيقات طبيب قرية السيفا المتوفى بحادث الطعن
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت النيابة العامة بطوخ، بإشراف المستشار علي حسن، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بحبس المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا، على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وإرساله للمعمل الجنائى، واستعجال تقرير الطب الشرعى حول تشريح جثتى القتيلين والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

فيما كشف التحقيقات، أن الأهالى وشهود العيان وأسر الضحايا شككوا فيما تردد بشأن مرض المتهم النفسى "أحمد.ج" بينما دفعت أجهزة الأمن بقوة أمنية لملاحظة الحالة بالقرية تحسبا لحدوث صدام بين أسر الضحايا وأسرة المتهم، وطالب الأهالي بالقصاص العادل من المتهم ودشن الشباب هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أحمد جمال عاقل مش مجنون"، مؤكدين أنه كان يقصد قتل طالب الطب وظل يطارده مسافة طويلة حتي أجهز عليه بعدة طعنات وأصاب كل من حاول منعه.

وأكد الأهالى أن كان صديقا للمجني عليه، وأنهم فوجئوا به يطارده بالسكين وبعد ذلك أجهز عليه وعلى كل من تدخل وأولهم الضحية الثانية محمد عبد العليم بركات.

وكان أهالى قرية "السيفا" بطوخ شيعوا جثتى القتيلين "ضياء سلامة، طالب طب، ومحمد عبد العليم، بالمعاش" فجر اليوم، إلى مثواهما الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد، فيما تداول الشباب عبر صفحات التواصل الاجتماعي آخر منشور لطالب الطب دوّن فيه: "سأقبل ياخالقي من جديد".

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن الواقعة بدأت بتلقىي العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ بلاغا بقيام أحمد جمال 24 سنة "مريض نفسي " بالتعدى على عدد من المارة أعلى كوبرى قرية السيفا دائرة المركز بتسديد طعنات بصورة عشوائية مستخدماً 2 سلاح أبيض "سكين" كانا بحوزته محدثاً إصاباتهم التي أودت بحياة عدد 2 منهم وهم وفاة كل من  ضياء سلامة 24 سنة طالب بكلية طب إثر إصابته بجرح طعنى نافذ من البطن ومحمد عبد العليم 60 سنة بالمعاش إثر إصابته بجرح طعنى نافذ من الصدر.


طعن 6 أشخاص

مريض نفسى

قرية السيفا

حادث طعن بقرية السيفا

طوخ

مدينة طوخ

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