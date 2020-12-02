جونسون يواجه معارضة 55 نائبا بمجلس العموم يرفضون قيود كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

يعاني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أكبر تمرد عليه حتى الآن في مجلس العموم، بعد أن تحدى 55 من نوابه خطوته لإدخال نظام جديد لفيروس كورونا، وفقا لصحيفة الإندبندنت. وتم تمرير نظام “الطبقة” الجديد لرئيس الوزراء بأغلبية 291 صوتًا إلى 78 صوتًا، وقد صوت العشرات من المحافظين ضد خطة رئيس الوزراء للقيود الصارمة في ديسمبر والعام الجديد، على الرغم من التمرد وامتناع حزب العمال عن التصويت، حصلت الحكومة على أغلبية بلغت 213 في التصويت مما يجعلها بعيدة عن الهزيمة.

لكن القلق المتزايد على مقاعد حزب المحافظين أمر محرج لرئيس الوزراء، الذي لم يتمكن من جلب أجزاء كبيرة من حزبه معه.

ووفقا للتقرير ستشهد اللوائح الجديدة انتقال الغالبية العظمى من إنجلترا مباشرة إلى مستويات ذات قيود اقل اعتبارًا من 2 ديسمبر عندما ينتهي الإغلاق الحالي، لكن رئيس الوزراء ألمح إلى أن بعض المناطق في البلاد يمكن أن يتم تخفيض قيودها إذا نجحت في القضاء على الفيروس.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن حزبه امتنع عن التصويت لأنه بينما يدعم اللوائح، فإنه لا يعتقد أن خطة الحكومة ستنجح، وجادل بأن رئيس الوزراء أهدر الإغلاق ، حيث قال إنه كان ينبغي على الحكومة تحسين نظام الاختبار والتتبع والعزل.

وقالت أندريا ليدزوم ، وزيرة سابقة أخرى في الحكومة ، إنها لن "تلحق ضررًا متعمدًا بدائري إلا إذا كنت أرى بنفسي أن عدم القيام بأي شيء سيكون أسوأ" ، بينما قال وزير البريكست السابق ديفيد ديفيس في الوقت نفسه إن "سياسة الحماية القصوى الحد الأدنى من الضرر "كان مطلوبًا و" هذه السياسة ليست كذلك ".

كما كسر حوالي 20 نائباً من حزب العمال قرار السير كير للامتناع عن التصويت، وقال الزعيم السابق جيريمي كوربين: "لقد صوتت ضد مقترحات الحكومة الليلة. ولا أعتقد أن الإجراءات هي ما يلزم لخفض مستويات الفيروس. حزم الدعم المالي المقدمة غير كافية وغير متسقة وغير عادلة للعديد من المجالات.