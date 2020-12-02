جونسون يؤكد أولوية تطعيم كورونا للأشخاص الأكثر احتياجا فى بريطانيا

لندن أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الأمر سوف يستغرق عدة أشهر حتى يتم تطعيم الأشخاص الأكثر ضعفاً فى المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد جونسون فى خطاب له، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الأربعاء/، أنه ستكون هنالك "تحديات لوجستية هائلة" فى توزيع لقاح فايزر الذى تمت الموافقة على استخدامه فى المملكة المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أن "الأمر سيستغرق حتماً بضعة أشهر قبل أن تتم حماية جميع الفئات الأكثر ضعفاً".

وحث جونسون على عدم الانجرار وراء "التفاؤل المفرط" أو الاعتقاد بأن "النضال قد انتهى"، فى إشارة إلى إجراءات مكافحة كورونا.

وقالت شبكة "سكاى نيوز" من جانبها إن حديث جونسون جاء بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة فى العالم توافق على لقاح فايزر وأنه من المتوقع تسليم 10 ملايين منه إلى المملكة المتحدة بحلول نهاية العام الجاري.

ويُشار إلى أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين من اللقاح.

وحذّر جونسون من أن "الطرح لن يكون فورياً"، داعياً إلى الالتزام بالقيود الجارية فى الوقت الحالى والتوجيهات العامة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح جونسون أن 30 مليون شخص سيتناولون اللقاح طبقاً لقائمة المرحلة الأولى، مؤكداً إلى جانب ذلك أنه لا يمكن توزيع 60 مليون جرعة بسرعة كبيرة إذا فُرض على سبيل المثال تسلمها.