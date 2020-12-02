جمعية أمراض الصدر التركية: 53 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب كورونا

كتب: أحمد علوى

قالت عضو جمعية أمراض الصدر التركية أليف داجلى، فى مداخلة على قناة KRT التركية، إن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم وتم تسجيل سبب الوفاة على أنه بسبب "مرض وبائى" منذ شهر مارس حتى الآن قد بلغ 53 ألف شخص.

وجاء فى تصريحات أليف داجلى بشأن الوفيات بسبب فيروس كورونا: "فى الفترة من مارس-مايو تم تثبيت 4500 حالة وفاة، كان من بينها 2700 حالة وفاة لم يتم تفسيرها أو توضيحها. والأعداد زادت بالطبع.. واليوم، هناك العديد من الدراسات التى يتم عملها فى تركيا حول أعداد الوفيات المتزايدة. ووفقاً لحسابات زملائنا، فإن عدد الوفيات منذ مارس 53 ألف شخص. وهذا يظهر فى الدراسات التى قامت بها البلديات. والسبب كان "أمراض وبائية".

ومن ناحية أخرى، فإن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا والتى تم تسجيلها وفقاً لبيانات وزارة الصحة التركية حتى الأول من ديسمبر قد بلغ 13 ألفا و936 حالة وفاة.