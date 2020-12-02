اليوم السابع
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"تعليم دمياط" تنفى صحة ما تداول عن انتشار فيروس كورونا بمدارس المحافظة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:23 م
"تعليم دمياط" تنفى صحة ما تداول عن انتشار فيروس كورونا بمدارس المحافظة عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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نفت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بقيادة عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ماتم نشره اليوم على أحد المواقع الإخبارية، وتناولت وسائل التواصل الاجتماعى، والذي يشير إلى انتشار فيروس كورونا بمدارس دمياط بين المعلمين والطلاب.

وأفادت المديرية فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أن تلك المعلومات التي تم نشرها لا تمس للواقع بأية صلة.
 
وأهابت مديرية التربية والتعليم بدمياط مراسلى الصحف بعدم الانسياق، وراء تلك الأخبار غير المبنية على أرض الواقع، وأخذ المعلومات من مصادرها الأصلية، حتى لايسبب ذلك حالة من الهلع والتوتر داخل اوساط التربية والتعليم.
 
 
 
 

 


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