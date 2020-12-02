"تعليم دمياط" تنفى صحة ما تداول عن انتشار فيروس كورونا بمدارس المحافظة

وأفادت المديرية فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أن تلك المعلومات التي تم نشرها لا تمس للواقع بأية صلة.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بدمياط مراسلى الصحف بعدم الانسياق، وراء تلك الأخبار غير المبنية على أرض الواقع، وأخذ المعلومات من مصادرها الأصلية، حتى لايسبب ذلك حالة من الهلع والتوتر داخل اوساط التربية والتعليم.