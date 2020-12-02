تشييع جثمان محمد الفكهانى لاعب بتروجيت السابق بمسقط رأسه فى بنى سويف.. صور

بنى سويف ـ هانى فتحى

شيع أهالى عزبة بلبل بمدينة بنى سويف، جثمان الراحل محمد الفكهانى لاعب نادى بتروجيت واتحاد الشرطة، بمسجد العزبة.

وكان اللاعب محمد الفكهانى توفى إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.

وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين، إنه توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقائه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لأحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.