تركيب كشافات على طريق المحيط من بنى أحمد حتى نهاية حدود ريدة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة ريس مركز ومدينة المنيا، أعمال إزالة الطبقة الأسفلتية القديمة بنسبة 65% وتحرير 3 محاضر إشغال طريق لمتعديين على حرم الطريق العام وإزالة جميع العوائق أمام تنفيذ أعمال الإزالة والتجهيز ورفع الإشغالات، وذلك تمهيدا لرصف طريق أبو قرين ببنى محمد سلطان بطول 4 كيلو ضمن الخطة الحالية، حيث تأتى هذه الأعمال تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.

يذكر أن هذا الطريق من المنافذ الحيوية الرابطة بين عدد من البلاد الواقعة بنطاق الوحدة المحلية لبنى محمد سلطان حد بداية من قرية الأبدية مرورا بأبو قرين والقشاش والتل والمتوكلية وعزبة عبد الحكيم والسبعين حتى حدود أبو قرقاص.

ومن جهة أخرى، قامت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بإزالة أسباب شكوى مقدمة لإنارة طريق المحيط بنى أحمد ريدة وعليه تم عمل اللازم وإنارة الطريق بالإنارة اللازمة.