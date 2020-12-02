اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:21 م
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تخصيص قطعة أرض لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة بدمياط

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 07:30 م
تخصيص قطعة أرض لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة بدمياط محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 120 المُنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على قرار  رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة لصالح المحافظة، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة.

وقد أكدت المحافظ، أن المساحة التى تم تخصيصها تتميز بقربها من ميناء دمياط، منوهة إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات استثمارية واعدة فى كافة المجالات، حيث كانت المحافظة قد تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لإقامة منطقة حرة جديدة، نظرًا لأن المنطقة الحرة العامة قد بلغت نسبة الإشغال بها 100%.


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