تجديد حبس والد الطفل المتسبب فى دهس مواطنين بميكروباص فى المحلة 15 يوما

الغربية مصطفى عادل

قرر قاضى معارضات محكمة المحلة، تجديد حبس سائق ميكروباص، والد الطفل المتسبب فى دهس مواطنين ووفاة طالبة وإصابة 4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة، قد أمرت بإلقاء القبض على والد المتهم لاتهامه بعدم حمله رخصة قيادة، وتمكينه الطفل من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك، والذى باستجوابه قرَّر ذات مضمون أقوال نجله، وأكدت تحريات الشرطة على لسان مجريها فى التحقيقات ذاتَ الرواية، وأمرت بحبس والده احتياطيا على ذمة التحقيقات.

من ناحية أخرى، قام قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتسليم الطفل المتهم بدهس المواطنين، لأسرته مع التعهد بحسن رعايته وتربيته، بعد أن تسبب في وفاة طالبة جامعية وإصابة 4 آخرين بينهم طفلة.

وتلقت النيابة العامة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم ثانٍ المحلة بوقوع حادث سير بمنطقة (بنزايون) مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة طفلة وثلاثة آخرين.

انتقلت النيابة العامة لمحل الحادث لمعاينته؛ إذ تبينت وقوعه بالقرب من موقف لسيارات الأجرة، وأن إحداها سيارة ميكروباص تسببت في الحادث حيث كانت تسير بسرعة مرتفعة صوب المتوفاة والمصابين، كما تبينت تهشمًا وانبعاجًا بأنحاء متفرقة من السيارة، وبدراجة آليَّة مملوكة لأحد المصابين.

وسألت النيابة اثنين من المصابين –لتعذر سؤال الباقين لسوء حالتهم الصحية– وشهودًا تواجدوا بمسرح الحادث وقت وقوعه، فأجمعوا أن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة مرتفعة نحو المتوفاة والمصابين، وأكد أحدهم أنه رأى طفلًا صغيرًا يقودها.

أسفرت تحريات الشرطة، عن أن المتسبب في الحادث طفل كان يقود السيارة وقت وقوعه، فأُلقى القبض عليه نفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبطه، وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة في صحبة والده لمعاونته في جمع الأجرة من مستقليها، ولما توقفت بالموقف المجاور لموقع الحادث وترجَّلَ والده منها تاركًا محركها دائرًا، استقل هو مقعد القيادة وحاول تحريك السيارة فانطلقت مسرعة صوب المتوفاة والمصابين على مقربة من الحانوت فصدمتهم ودراجةً آليَّةً كان يستقلها أحدهم.