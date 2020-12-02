تجديد الثقة فى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر للمرة الثالثة

يذكر أن الدكتور تامر مرعى، كان قد تولي وكيلا في نهاية عام 2018 وصدر قرار وزيرة الصحة بتجديد الثقة له وكيلًا لصحة البحرالاحمر، خلفا للدكتورة نجلاء شطا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ ثلاث أعوام تقريبًا.

وشهدت فترة ولاية مرعي لصحة البحر الأحمر عدة تطورات أهمها تركيب جهاز P. C. R لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام، وجهاز هرمونات لمستشفس الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمستشفيات سفاجا المركزي والحميات الغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك، وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام، الي جانب التعاقد مع القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبورتوكول تعاون مع اطباء معهد القلب للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.