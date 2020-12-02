بايدن سيلتقى بعمال أمريكيين يعانون من تبعات جائحة كورونا

يلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء بعمال وأصحاب شركات متضررين من جائحة كوفيد-19 في إطار استعداده لمواجهة الأزمة، التي كبدت البلاد خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، عندما يتولى الرئاسة الشهر المقبل.

ويحث بايدن الكونجرس على إنهاء الجمود المستمر منذ شهور فيما يتعلق بمساعدات لمواجهة الجائحة ووعد بالتحرك سريعا لتوفير المزيد من الموارد لمكافحة الأزمة الصحية التي أودت بحياة أكثر من 268 ألف أمريكي حتى الآن.

ومن المقرر أن يجري بايدن نقاشا يراعي فيه التباعد الاجتماعي مع عمال وأصحاب شركات صغيرة يعانون في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

كما سيتلقى هو ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس إفادات بخصوص الأمن القومي من مسؤولين بالحكومة.

وتمثل هذه الإفادات إشارة ضمنية من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن بايدن وهاريس سيتوليان السلطة في 20 يناير، مع أن ترامب نفسه يرفض الإقرار بالهزيمة في الانتخابات.