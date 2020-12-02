اليوم السابع
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"الصحفيين العرب" ينعى الكاتب اللبنانى إميل الحايك صاحب مجلة الخواطر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:12 م
"الصحفيين العرب" ينعى الكاتب اللبنانى إميل الحايك صاحب مجلة الخواطر خالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب
كتب محمد السيد

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نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب ، الكاتب الصحفى اللبنانى الكبير اميل الحايك ، صاحب مجلة  " الخواطر " ، وتقدم الاتحاد بالعزاء الى عائلته ومحبيه داعيا الله  عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته . 
 
 
وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب ، فى بيان صحفى أن الكاتب الصحفي اللبناني الكبير أميل الحايك، كافح كثيراً فى سبيل حرية الصحافة وحرية التعبير ، مضيفا أن الحايك كان يهتم بالخبر الصحفي المبني على الصراحة والدقة والموضوعية ، كما كان من رعيل كوكبة الإعلاميين اللبنانيين الذين ناضلوا فى سبيل مجد الكلمة وكافح كثيراً كي تبقي صاحبة الجلالة شامخة ومدافعة عن الحريات .  
 
 
 

الاتحاد العام للصحفيين العرب

نقابة الصحافة اللبنانية

الصحفيين العرب

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مجلة الخواطر

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