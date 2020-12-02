الرئيس البيلاروسى: العالم على أعتاب سباق تسلح بين مراكز القوى العالمية

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حذر رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الأربعاء/ من أن العالم على عتبة سباق تسلح خارج عن السيطرة بين مراكز القوى العالمية.

وأعرب لوكاشينكو في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن قلقه بشأن تعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة والناتو بالقرب من الحدود الغربية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال الرئيس البيلاروسي "العالم مرة أخرى على وشك إطلاق العنان لسباق تسلح خارج عن السيطرة، حيث تتصاعد أخطر الظواهر، وهي المواجهة العسكرية بين مراكز القوى العالمية، وأننا قبل كل شيء نتحدث عن نشر وحدة أمريكية إضافية في بولندا، وخططها لإنشاء مرافق بنية تحتية عسكرية جديدة، ونرى بوضوح زيادة في الإجراءات العسكرية المنهجية على أراضي هذا البلد وفي دول البلطيق".

هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أوائل عام 2019 ، انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم الثاني من فبراير من نفس العام، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة، ومع انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة ردت روسيا بالانسحاب منها بدورها، ومعلنة بأنها سترد على أي نشر للصواريخ من هذه الفئة بالمثل.