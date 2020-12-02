اليوم السابع
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الدفاع التركية تعلن تدريب عناصرها لجنود القوات الخاصة القطرية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:14 م
الدفاع التركية تعلن تدريب عناصرها لجنود القوات الخاصة القطرية أردوغان وجيشه
كتب ــ أحمد علوى

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أفادت وزارة الدفاع الوطني التركية، عن تدريب الأفراد العاملين في قيادة القوات المشتركة القطرية التركية للقوات الخاصة العاملة في قيادة القوات الخاصة القطرية.
 
لتصبح العلاقات القطرية التركية فى المجال العسكرى من الموضوعات المثيرة للجدل فى تركيا، فى إطار الاتفاقيات الـ 10 التى وقع عليها رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.
 
وفى المنشور الذى تمت مشاركته على الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الوطنى التركية وعلى الحساب الرسمى للوزارة على تويتر، تم مشاركة صور التدريبات التى تم تقديمها لفرقة القوات الخاصة القطرية من قبل القوات الخاصة التركية.
 
جدير بالذكر، أن  محمد حسن، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، كان قد أعلن إن الفساد فى وزارة الدفاع التركية بلغ ذروته، وبات يضغط على الميزانية العامة بقوة، حتى وصل إلى سحب 25% من أموال الأتراك سنويا.

أضاف حسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن نفقات "الدفاع العسكرية التركية" تنقسم إلى قسمين، الأولى فيما يخص المرتبات، والثانى ينفق على الصناعات العسكرية التى تقوم بها الشركات التابعة للجيش التركى، حيث ينفق سنويا 19.7 مليار دولار من الميزانية العامة للدولة.


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