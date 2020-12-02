البابا فرنسيس يندد "بالمذبحة الإرهابية" للقرويين فى نيجيريا

ندد البابا فرنسيس اليوم الأربعاء بمقتل عشرات المزارعين والقرويين في شمال شرق نيجيريا على يد من يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون واصفا الأمر بأنه "مذبحة إرهابية".

جاء حديث البابا فرنسيس عن هجوم يوم السبت خلال عظته الأسبوعية التي يلقيها عبر شبكة الإنترنت من مكتبته في الفاتيكان بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال "أريد التأكيد على صلواتي من أجل نيجيريا، التي أدمتها للأسف من جديد مذبحة إرهابية".

وقطع المهاجمون رؤوس نحو 30 رجلا في الهجوم الذي بدأ صباح السبت في قرية زبرماري. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 110 أشخاص قتلوا في أنحاء منطقة جيري التي تديرها حكومة محلية في ولاية بورنو.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش-ولاية غرب أفريقيا ارتكبا مثل هذه المذابح من قبل. وتنشط الجماعتان في المنطقة حيث قتل متشددون ما لا يقل عن 30 ألف شخص.