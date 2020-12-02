اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية الخميس لمواجهة كورونا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:00 ص
الأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية الخميس لمواجهة كورونا الأمم المتحدة
وكالات

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تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال يومى الخميس والجمعة المقبلين، قمة عالمية استثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بريندن فارما، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، في مؤتمر صحفي أن "الجلستين الاستثنائيتين للجمعية العامة بشأن كورونا تعقدان الخميس والجمعة، وسيكون لدينا 141 متحدثا مسجلا، بينهم 53 رئيس دولة، و39 رئيس حكومة و4 نواب لرئيس وزراء، و38 وزيرا"، بحسب روسيا اليوم.

وعن هدف القمة العالمية، قال فارما: "نستهدف جمع البلدان معا، جنبا إلى جنب مع مجموعات مثل الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة، والقطاع الخاص ومطوري اللقاحات، لتقييم الموقف ومعرفة ما وصلنا إليه".

وأضاف: "تهدف القمة إلى تحديد الثغرات والتحديات في مواجهة كورونا، ثم المضي قدما معا، حتى يكون لدينا استجابة موحدة منطقية، ويمكنها بالفعل مكافحة هذا الوباء".


الأمم المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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