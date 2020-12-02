الأقصر تعلن البدء فى إعادة إنارة جبل البر الغربى بأحدث الأنظمة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالبدء في إعادة إنارة الجبل بالبر الغربى لمدينة الأقصر باستخدام أحدث أنظمة الأنارة، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة بصريات) فى تنفيذ المشروع.

وأضافت المهندسة مارى روحى، فى بيان صحفى، أن الكشافات المستخدمة فى عملية الإنارة هى الليد الموفرة "وورم" وهى الإضاءة صفراء اللون والتى تتماشى مع إضاءة الجبل، كما تساعد على تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء بنسبة 35%، وترشد الإستهلاك مع الحفاظ علي الجانب الجمالي، حيث أكدت مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر علي الأنتهاء من أعمال الانارة بالجبل قبل أعياد الميلاد والموسم السياحي.

وكان قد صرح محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بمحافظة الأقصر،أنه تم إخطار كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 1\ 9 \ 2020 .

وقال حسانى، فى بيان صحفى، إنه تم الالتزام بكافة القواعد والضوابط والاشتراطات فى حال استقبال السائحين، وتم منح شهادات الصحة والسلامة لعدد 23 فندقا ثابتا و11 مطعما للتشغيل بدءاً من غد الثلاثاء بنسبة أشغال 50%، مع الالتزام بعدم فتح قاعات الأفراح والحفلات بالفنادق وكذلك كافة قاعات المناسبات داخل الفنادق وخارجها، والالتزام بارتداء الكمامة وعدم استخدام الشيشة وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة السياحية.

وأشار محمود حسانى، مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، إلى أنه على أي منشأة سياحية ترغب في استقبال السياح، التقدم بطلب رسمي لغرفة المنشآت الفندقية، لبدء فحص المنشأة للتأكد من مدى تطبيقها للمعاير الدولية للسلامة والصحة الغذائية والمهنية، المعتمدة من مجلس الوزراء في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد– 19".