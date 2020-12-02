استمرار فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حصدت الكثير من الحقوق، وحظيت بمكانة كبيرة فى المجتمع لم تنالها من قبل وفى مقدمتها العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن المنشود بين المرأة والرجل فى حمل المسؤوليات الوطنية، وكذلك تهيئة كل الظروف والإمكانات التى تحقق مشاركتها البناءة فى جميع المجالات.

واستكمالاً لحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تقام تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تستمر وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام فى تنفيذ مبادرة (معاً ضد العنف) فى أسبوعها الثانى بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بحضور الدكتورة ناهد مصطفى مستشارة التخطيط الاستراتيجى بالمحافظة والمدرب الدولى المعتمد، والدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالشرقية، والدكتورة منى أبو هاشم رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق، وشعبان فتحى مدير عام التنمية وشئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى، ودعاء زكريا المدير العام للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، والشيماء إبراهيم الداعية الإسلامية، والقس يعقوب ويليام ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية، وممثلى وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء.

وأكدت الدكتورة ناهد مصطفى مستشارة التخطيط الاستراتيجى بالمحافظة، أن الهدف من تنظيم الندوة هو تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال توعيتها بمخاطر الزواج المبكر والآثار السلبية للزواج غير الرسمى على الأسرة والمجتمع ومناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة لتفعيل مشاركتها فى خطط التنمية المستدامة بالإضافة الى تفعيل تنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة من ذوى الهمم والعمل على رفع مهاراتهن وتوفير فرص عمل منتجة لهن من خلال تدريبهن على بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة لرفع مستوى معيشتهن.

وأضافت الدكتورة منى أبو هاشم رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق، إن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل فى تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعى الصحى إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التى تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسرى صحى للأطفال والعائلة ككل.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الثانى من ندوة التعريف باشكال العنف الاسرى والمجتمعى ضد المرأة تم استعراض أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة ومناهضة كافة أشكاله وتوضيح طرق الوقاية من العنف الواقع عليها بالإضافة الى عرض استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى شملت 4 محاور رئيسية ( التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والحماية ) تهدف الى تعزيز دورها القيادى داخل المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح فى هذه المناصب وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيفها فى كافة القطاعات ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضدها وحمايتها من خلال القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة فى كافة المجالات .