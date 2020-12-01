وفاة 213 شخصا فى إسطنبول فقط بسبب "أمراض وبائية" خلال الساعات الـ24 الأخيرة

إيمان حنا

وفقً بيانات إدارة مقابر بلدية إسطنبول الحضرية الكبرى، فقد فقد 213 شخصا حياتهم في إسطنبول خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وتم توضيح سبب الوفاة "أمراض وبائية"، وفق يورت جازتاسى. كما تم الإعلان عن العدد الإجمالى لحالات الوفاة والتى بلغت 421 شخص خلال 24 ساعة فى اسطنبول فقط.

أما بيانات وزارة الصحة التركية التى تم إعلانها فقد تم تسجيل 185 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بسبب فيروس كورونا فى عموم البلاد.

وقد تم الإعلان عن تسجيل 6 آلاف 439 حالة إصابة بفيروس كورونا ممن ظهرت عليهم الأعراض، والكشف عن 29 ألف و281 حالة إصابة ولكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوسع إغلاق في البلاد حتى الآن وسط ارتفاع في عدد حالات كوفيد-19، ومد فترات حظر التجول لتشمل ليالي الأسبوع كما فرض إغلاقا كاملا خلال نهاية الأسبوع، متحدثا بعد اجتماع وزاري الاثنين، قال رجب طيب أردوغان إن حظر التجول سيطبق في أيام الأسبوع بين التاسعة مساء والخامسة صباحا. كما أعلن إغلاقا كاملا في نهاية الأسبوع من التاسعة مساء الجمعة إلى الخامسة صباح الاثنين.

بعد ضغط كبير من المجتمع الطبي والرأي العام، استأنفت تركيا الأسبوع الماضي تسجيل كل الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت تعلن فقط عدد الحالات التي ظهرت عليها الأعراض لأربعة أشهر. تسبب هذا في ارتفاع عدد الحالات إلى حوالي 30 ألف وجعل تركيا من بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة في أوروبا.