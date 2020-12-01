اليوم السابع
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وفاة الفنان السوداني "حمد الريح" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:49 ص
وفاة الفنان السوداني "حمد الريح" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حمد الريح
أ ش أ

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غيب الموت الفنان السوداني حمد الريح عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.


ونعى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، والعاملون بالوزارة ووحداتها بمزيد من الحزن والأسى نقيب الفنانيين الأسبق حمد الريح، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء.


ويُعدّ حمد الريح أحد أبرز فناني الغناء السوداني الذين ساهموا في تطوير الأغنية السودانية، وبرزت قدراته وهو طالب بالمرحلة الوسطى، وعُرف بفنان الجامعة وفنان المثقفين.


وتغنى الريح أيضا بالعربية الفصحى، وخلال مسيرته الفنية تعامل مع عدد من الشعراء داخل وخارج السودان، كما أنتج عشرات الأعمال الفنية.


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