وصول الوفد الرسمى البحرينى إلى مطار بن جوريون فى إسرائيل

كتب سمير حسنى

وصل الوفد الرسمي البحريني قبل قليل، إلى مطار بن جوريون في إسرائيل، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.

كان حساب وكالة أنباء البحرين على تويتر ذكر أمس بأن وفدا بحرينيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيزور إسرائيل الثلاثاء.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى ووزير خارجية إسرائيل جابى أشكنازى، ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة تعزيز التعاون الثنائى المشترك فى مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

جاء خلال اتصال هاتفى جرى بين الوزيرين، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة التوقيع على البيان المشترك بين المملكة وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، إضافة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات متعددة، وما يمثله ذلك من إنجاز تاريخي سيسهم في توسيع سبل التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا لشعوبها .