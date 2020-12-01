هل يتدخل محافظ البحيرة لحل مشاكل قرية جعيف؟.. رئيس المدينة يرد

البحيرة - ناصر جودة

تعتبر قرية جعيف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة من أشهر المناطق الأثرية العريقة فى مصر والتى يرجع تاريخها إلى العصر اليونانى ورغم ذلك تعانى من سوء أوضاع الخدمات بصورة كبيرة، ولذلك تم إدراجها ضمن مبادرة القرى الأكثر احتياجا.

وأكد أهالى القرية على معاناتهم الشديدة من انخفاض حالة الخدمات المقدمة لهم رغم وعود المسئولين بتطويرها خلال السنوات الماضية وعدم تنفيذ المشروعات الخدمية التى تم اعتمادها من قبل خلال مبادرة القرى الفقيرة.

وقال دسوقى أبو مشفى عمدة قرية جعيف، أن هذه القرية لها تاريخ عريق ولا يليق على الإطلاق إهمالها بهذا الشكل، مضيفا أنه تم اختيار قرية جعيف من ضمن مبادرة القرى الأكثر احتياجا منذ أكثر من 5 سنوات فى محاولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة بها وتم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ عدة مشروعات فى هذا الإطار ومنها مجمع للخدمات ومدرسة ومحطة للصرف الصحى ومركز للشباب ولكن لم ينفذ منها إلا محطة الصرف الصحى ومركز الشباب الذى لم يكتمل.

وأوضح عمدة قرية جعيف، أنه من الأمور العجيبة مطالبة شركة مياه الشرب بالبحيرة الأهالى بدفع تكاليف الوصلات الداخلية للصرف الصحى رغم قيامهم بتنفيذها على نفقتهم الخاصة.

فيما أكد عصام أبو زيد، أحد اهالى قرية جعيف على معاناة المواطنين من انخفاض مستوى الخدمات بصورة كبيرة رغم اختيارها من القرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية وتم تسليم المشروع الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ولم يتم استكمال الوصلات المنزلية للقرية مما اضطر الأهالى إلى توصيلها على نفقتهم الخاصة إلا أنهم فوجئوا بموظفى شركة مياه الشرب والصرف بايتاى البارود بمطالبة الاهالى بدفع قيمة الوصلات مرة أخرى، والتى تصل إلى 3 آلاف جنيه ودفع غرامات للتأخير.

وأوضح أبو زيد، أن المسئولين عن محافظة البحيرة أكدوا فى تصريحات إعلامية سابقة على توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى على حساب الوحدة المحلية ولكن هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح.

وقال علاء عبد العاطى، أحد الاهالى، إنه تم إدراج القرية التى يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة ضمن برنامج القرى الأكثر احتياجا الذى تضمن رصف طرق القرية بالكامل وإنشاء مجمع خدمات ومستشفى ومكتب بريد ووحدة إطفاء ومكتب شئون اجتماعية وتموين وموقف للسيارات، ولكنها لم يتم تنفيذ إلا مشروع الصرف الصحى وعدم اكتمال مبانى مركز الشباب.

وطالب أهالى قرية جعيف من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التدخل لحل مشاكل القرية الفقيرة وتنفيذ المشروعات المتوقفة التى أدرجت ضمن مبادرة القرى الأكثر احتياجا.

كما طالب الأهالى محافظ البحيرة بحل مشكلة وصلات الصرف الصحى، وذلك لرفع الأعباء عن مواطنى القرية الفقيرة.

من جانبه أكد محمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى الأكثر احتياجا، مضيفا أنه تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية بقرية جعيف والتى تم إدراجها ضمن القرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة منها إقامة مدرسة ومشروعات للصرف الصحى ورصف الطرق وتغيير محول الكهرباء القديم لمواجهة انقطاع الكهرباء عن القرية وكذلك انشاء مركز للشباب.

وأوضح رئيس مركز إيتاى البارود، أنه تم تقديم المقايسات الخاصة بالوصلات الداخلية لمشروع الصرف الصحى لإقامتها على نفقة الدولة بالتنسيق مع شركة المياه وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة العوائق الخاصة بانشاء مجمع الخدمات بالقرية الذى يضم وحدة إسعاف وبريد وحماية مدنية وغيرها من الخدمات خاصة مع وجود الأرض المخصصة لمشروع مجمع الخدمات بالقرب من مقابر القرية.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عام 2014 عن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال بحث احتياجات كل قرى المحافظات وتم اختيار 4 قرى بمحافظة البحيرة لتنمية وتطوير البنية التحتية فيها وهى قرى جعيف بمركز ايتاى البارود والمشارقة والأبقعين بمركز حوش عيسى وكوم تروجى بمركز أبو المطامير.

وشهدت القرى الاكثر احتياجا مشاركة مجتمعية من خلال حصر جميع المنازل بهذه القرى والمقدم لها خدمة الصرف الصحى الجديد لعمل التوصيلات الفرعية وربطها بشبكة الانحدار، بالإضافة إلى عمل المقايسات اللازمة لذلك.