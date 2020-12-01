هاجر فيوض طالبة فازت بالمركز الثانى فى الإنشاد على الجامعات المصرية.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

فازت الطالبة هاجر أحمد فيوض، 18 سنة، بالفرقة الثانية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والثانية على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة التى أقيمت على مستوى الجمهورية، فقد ورثت منه صوتها العذب والرقة التى تتلألأ أطيافها لتشعرك بدفء الأجواء الروحانية والإيمانية، فلم تكتف بحفظها للقرآن فقط ولكنها تتميز بعذوبة صوتها فى التواشيح المتعددة والأدعية، ليكون انطلاقها من قرية أبو زيادة التابع لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ للعالمية.

فنجمة الأدعية والتواشيح بمحافظة كفر الشيخ، يشار إليها بالبنان لتميزها، فهاجر أحمد عوض أبو فيوض 18 سنة، طالبة بجامعة كفر الشيخ، أتمت حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية على يد الشيخ أحمد الغمرى، وكان والدها يتابعها مع الشيخ وذلك فى سن الخامسة عشرة من عمرها، بجانب ذلك وجدت فى نفسها حب الشعر والابتهالات والمدائح النبوية والإنشاد الدينى بجانب حفظ القرآن الكريم.

وأكدت هاجر أحمد عوض أبو فيوض، لـ"اليوم السابع" أن والدها حببها وشجعها فى حفظ القرآن منذ صغرها مشيرة إلى أنها وجدت نفسها تعشق التواشيح، والأدعية، فحفظت العديد منها من المشايخ والمبتهلين العظام أمثال ياسمين الخيام، والشيخ محمد الفيومى، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندى، والشيخ محمد عمران، والشيخ كمال يوسف البهتيمى، والشيخ طه الفشنى، والشيخ محمد الطوخى، متمنية أن تعيش فى رحاب القرآن طوال حياتها.